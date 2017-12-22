Российские хакеры атаковали более 200 журналистов по всему миру, - АР
"The Associated Press установило, что Лобков (российский журналист Павел Лобков. - Ред.) стал мишенью хакерской группы, известной как Fancy Bear в марте 2015 года... Он был одним из по меньшей мере 200 журналистов, издателей и блогеров, которые стали объектами нападений этой группы еще с середины 2014 года и до недавних (кибератак. - Ред.), произошедших несколько месяцев назад", - говорится в сообщении.
Как отмечается, около 50 журналистов работали в издании The New York Times. Еще 50 человек были или зарубежными корреспондентами в Москве или российскими журналистами. Другие - известные деятели СМИ в Украине, Молдове, странах Прибалтики или в Вашингтоне.
Агентство отмечает, что Fancy Bear атаковало более 30 медиа в Украине, среди которых много журналистов Kyiv Post и других СМИ, которые освещали конфликт на востоке Украины с участием поддерживаемых Россией боевиков.
Ранее Федеральное бюро расследований США скрывало информацию о российских хакерских атаках от официальных лиц, почту которых пытались взломать.
По данным журналистов АР, ФБР имело информацию об около 80 попытках взлома почтовых ящиков хакерами, которых связывают с Кремлем, но сообщил о них только нескольким клиентам американских почтовых сервисов.
Читайте также: Российские хакеры хотели "взломать" аккаунты 4700 самых влиятельных людей мира. Что там об Украине
- Российский хакер Константин Козловский признался в причастности к взлому сайта Демократической партии США с целью вмешательства в выборы президента по заданию ФСБ
- Напомним, комитет Сената США по разведке признал вмешательство России в выборы президента в 2016 году.
- Сенат США запретил госучреждениям пользоваться продукцией "Касперского".
- В российской ІТ-компании "Лаборатория Касперского" признали факт похищения данных Агентства нацбезопасности США.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха