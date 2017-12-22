Российские хакеры атаковали более 200 журналистов по всему миру, - АР

"The Associated Press установило, что Лобков (российский журналист Павел Лобков. - Ред.) стал мишенью хакерской группы, известной как Fancy Bear в марте 2015 года... Он был одним из по меньшей мере 200 журналистов, издателей и блогеров, которые стали объектами нападений этой группы еще с середины 2014 года и до недавних (кибератак. - Ред.), произошедших несколько месяцев назад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 50 журналистов работали в издании The New York Times. Еще 50 человек были или зарубежными корреспондентами в Москве или российскими журналистами. Другие - известные деятели СМИ в Украине, Молдове, странах Прибалтики или в Вашингтоне.

Агентство отмечает, что Fancy Bear атаковало более 30 медиа в Украине, среди которых много журналистов Kyiv Post и других СМИ, которые освещали конфликт на востоке Украины с участием поддерживаемых Россией боевиков.

Ранее Федеральное бюро расследований США скрывало информацию о российских хакерских атаках от официальных лиц, почту которых пытались взломать.

По данным журналистов АР, ФБР имело информацию об около 80 попытках взлома почтовых ящиков хакерами, которых связывают с Кремлем, но сообщил о них только нескольким клиентам американских почтовых сервисов.

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