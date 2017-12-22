Россияне соорудили хранилища боеприпасов неподалеку от линии разграничения на Донбассе, - штаб АТО

22 декабря, 2017, 19:24

Российские оккупационные войска на Донбассе создали схроны из боеприпасов к тяжелой артиллерии и стрелковому оружию вблизи линии разграничения для возможных провокаций во время рождественского перемирия

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.

По данным разведки штаба АТО, ими накоплены скрытые запасы боеприпасов к артиллерийским системам, другим видам тяжелого и стрелкового вооружения. Эти закладки боеприпасов различной величины скрыты недалеко от линии боевого соприкосновения на наиболее потенциально горячих направлениях.

В штабе считают, что схроны боеприпасов будут использовать, чтобы обстрелять подконтрольные себе территории в Донецкой и Луганской областях и обвинить в этом украинских военных.

Пресс-центр заявляет, что Вооруженные силы Украины и другие военные формирования, которые выполняют задачи в районе проведения АТО, готовы соблюдать перемирие, но также намерены "адекватно реагировать на действия противника".

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18 декабря российские боевики обстреляли жилой сектор Новолуганского из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". При этом ранения получили мирные жители, были повреждены десятки домов.

После обстрелов Новолуганского Донецкой области следователи нашли осколки снарядов, которые никогда не состояли на вооружении Вооруженных сил Украины.

Возмущенный обстрелами Новолуганского, Госдеп США потребовал от России вывести войска из Донбасса.

21 декабря в зоне АТО в Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили ранения.