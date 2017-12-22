"Укроборонпром" планирует увеличить доход до 30 млрд
Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов, сообщает УНИАН.
"В 2014 году доход "Укоборонпрома" был 16 миллиардов гривень, в 2015 - 21,5 миллиарда гривень, в 2016 – 28 миллиардов гривень. В этом году мы надеемся преодолеть цифру в 30 миллиардов гривень. Для этого есть все возможности", - отметил он.
По словам Романова, около 25% предприятий "Укроборонпрома" задействованы для производства на внутренний рынок, а 75% работают на экспорт.
"Свободные производственные возможности мы направляем на экспорт. Кроме победы в физической войне, нужна победа в экономической войне", - подчеркнул он.
"Укроборонпром" в 2016 году получил 28,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 31,2% больше, чем в 2015 году.
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