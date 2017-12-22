"Шахтер" показал мультфильм "Как казаки на "Донбасс-Арене" будут играть в футбол"
22 декабря, 2017, 13:09
Донецкий "Шахтер" представил мультфильм "Как казаки на "Донбасс-Арене" будут играть в футбол"
Мультфильм продолжительностью 1 минуту сегодня выложили на сайте донецкого клуба и его страницах в социальных сетях.
По сюжету "Шахтер" осуществляет мечту и возвращается на "Донбасс-Арену". Там он играет в футбол с известными анимационными персонажами - казаками Граем, Оком и Туром.
В героях мультика можно узнать тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку и футболистов Андрея Пятова, Тайсона и Дарио Срну, который сейчас отбывает дисквалификацию за употребление допинга.
- Мультфильм сняла студия анимации Baraban, которой принадлежат права на образы казаков.
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