"Шахтер" показал мультфильм "Как казаки на "Донбасс-Арене" будут играть в футбол"

22 декабря, 2017, 13:09

Донецкий "Шахтер" представил мультфильм "Как казаки на "Донбасс-Арене" будут играть в футбол"

Мультфильм продолжительностью 1 минуту сегодня выложили на сайте донецкого клуба и его страницах в социальных сетях.

По сюжету "Шахтер" осуществляет мечту и возвращается на "Донбасс-Арену". Там он играет в футбол с известными анимационными персонажами - казаками Граем, Оком и Туром.

В героях мультика можно узнать тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку и футболистов Андрея Пятова, Тайсона и Дарио Срну, который сейчас отбывает дисквалификацию за употребление допинга.

Мультфильм сняла студия анимации Baraban, которой принадлежат права на образы казаков.