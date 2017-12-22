"Покупай украинское": за и против

22 декабря, 2017, 15:00

7 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект №7206 "Покупай украинское, плати украинцам". Какие перспективы и риски для украинского бизнеса содержит этот законопроект?

Поддержка украинского производителя путем введения удельного веса “отечественной составляющей” в продукции не ниже 20%, в тендерном предложении на участие в государственных закупках - основной месседж довольно скандального законопроекта, известного под названием “Покупай украинское”.

Что же это означает? В общем, при выборе победителя заказчик пользуется определенными критериями, основным из которых, безусловно, является ценовой (70%), а также другие, которые суммарно составляют 30%. Согласно нововведениям среди неценовых критериев приоритет получает так называемая местная составляющая, которая содержит в себе семь основных компонентов (зарплата, оплата услуг электроснабжения и другие). То есть предпочтение, фактически, получит тот производитель, который является “полезным” для украинской экономики.

Среди основных “плюсов” инициаторы законопроекта называют дополнительный рост ВВП на 1,1%, сокращение импорта на 4,4%, а безработицы – на 0,4%. То есть увеличение спроса со стороны государства на продукцию украинского производства приведет к повышению стоимостных объемов реализованной промышленной продукции украинского производства на 3% и даже улучшению торгового баланса Украины. Развитие малого и среднего бизнеса, новые рабочие места, рост заработной платы и налоговых поступлений в бюджет.

Однако у этой медали есть две стороны, поэтому стоит рассмотреть и возможные риски. Немало экспертов отмечают, что этот законопроект противоречит международным обязательствам Украины, ведь в нем не учтен основной принцип недискриминационного режима между Украиной и ЕС.

Кроме того, в законопроекте можно найти и коррупционную составляющую: бюрократическая волокита с целью доказать украинское происхождение товара может стать хорошим шансом для не совсем добропорядочных чиновников.

Под вопросом также остается и честная конкуренция, которая является одним из обязательных условий РroZorrо торгов. Ведь при условиях такого протекционизма рынок, конечно, не закрывается для иностранных участников, однако их участие становится сомнительным.

Правда, Украина - не единственная страна, где к отечественному производителю предлагают относиться “по-другому”. К примеру, в США участие иностранных компаний в некоторых видах тендеров ограничено, в частности, это касается строительства и автотранспорта. Похожая ситуация и в соседней Канаде.

Станет ли этот законопроект законом и как после этого изменится жизнь украинского бизнеса, увидим со временем. В любом случае, многое еще зависит от воплощения, а не от содержания законопроекта, о чем не стоит забывать.

Антон Припиченко, руководитель тендерной онлайн-площадки SmartTender