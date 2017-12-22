"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа

22 декабря, 2017, 16:43

НАК "Нафтогаз" требует $16 млрд от российского газового монополиста "Газпром"

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту; решение ожидается 28 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом". Суд отклонил требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах и снизил цену за российский газ для "Нафтогаза" на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.

"Нафтогаз" также добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа более чем десять раз в соответствии со своими потребностями.

"Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен выплатить России $2 млрд.