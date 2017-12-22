"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба "Нафтогаза".
"Нафтогаз требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту; решение ожидается 28 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.
Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом". Суд отклонил требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах и снизил цену за российский газ для "Нафтогаза" на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.
"Нафтогаз" также добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа более чем десять раз в соответствии со своими потребностями.
"Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен выплатить России $2 млрд.
Нафтогаз требует до 16 млрд долл. в арбитраж по транзитному контракту; решение ожидается 28 февраля 2018 г. pic.twitter.com/4Mes6TTYXr— Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 22 декабря 2017 г.
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