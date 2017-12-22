"Нафтогаз" победил "Газпром" в Стокгольмском арбитраже
Об этом заявили на странице "Нафтогаза" в Facebook.
Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по пункту "Бери и плати" на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах.
Нафтогаз Украины в споре с российским "Газпромом" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в десять раз согласно своих потребностей в импорте.
Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для НАК "Нафтогаз Украины", закупаемый у российского "Газпрома", на 27,4% - до $352 $485 за 1 тысячу кубометров.
Справка:
В Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору между украинской компанией "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпромом" относительно условий контракта на поставку газа из России в Украину от 2009 года.
Эти слушания проходят, поскольку стороны не смогли прийти к согласию относительно имплементации промежуточного решения, принятого арбитражем в мае этого года. 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".
Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа. В целом "Нафтогаз" подал два иска: относительно транзитного контракта и контракта на покупку-продажу.
- Напомним, ранее "Нафтогаз" обвинил "Газпром" в нарушении контракта.
- Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что до конца 2020 года Украина может стать экспортером газа.
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