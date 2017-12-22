"Газпром" утверждает, что это "Нафтогаз" должен выплатить России $2 млрд

22 декабря, 2017, 15:23

В "Газпроме" отрицают, что "Нафтогаз" победил в Стокгольмском арбитраже в деле контракта на поставку газа в Украину от 2009 года

Об этом сообщили в "Газпроме", передает российский "Интерфакс".

В ведомстве утверждают, что на самом деле это суд якобы обязал украинскую компанию заплатить России $2,019 млрд задолженности за газ.

Более того, "Нафтогаз" якобы обязали также ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа.

"Суд отказал "Нафтогазу" в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года до апреля 2014 года и взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года до 26.04.2014 на сумму около $14 млрд", - утверждают в "Газпроме".

Справка:

В Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору между украинской компанией "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпромом" по поводу условий контракта на поставку газа из России в Украину от 2009 года.

Эти слушания происходят, поскольку стороны не смогли прийти к согласию по поводу имплементации промежуточного решения, принятого арбитражем в мае этого года. 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа. В целом "Нафтогаз" подал два иска: по поводу транзитного контракта и контракта на покупку-продажу.