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"Это месть НАБУ". Мосийчук говорит, что друзей обыскивают из-за его дома

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что НАБУ обыскивает его помощников и друзей из-за его арендованного дома

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С самого утра НАБУ проводит обыски дома у моих помощников и друзей. В частности, у Валерия Дзюбенко, который спас меня во время покушения. Следственные действия начали проводить именно в тот день, когда я поехал на рекомендованную врачами реабилитацию", - написал нардеп.

По его словам, обыски касаются дома, который он арендует и в котором живет.

"Якобы, я не внес его в декларацию. На самом деле это абсолютная манипуляция: я въехал в этот дом в январе 2017 и в следующем году согласно закона внесу его в декларацию. К тому же, дело возбуждено еще год назад в 2016 году. Постановление суда об обыске вынес судья Бобровник, которого ранее поймали на взятке. Он абсолютно подконтролен НАБУ. Кроме того, у меня есть с ним конфликт интересов", - отмечает он.

Мосийчук называет следственные действия местью заместителя директора НАБУ Гизо Углавы за его "принципиальную позицию относительно его друга Михеила Саакашвили".

"Я неоднократно указывал на нарушения УПК детективами НАБУ во время заседаний комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, где я являюсь первым заместителем главы. Нам нечего бояться, я готов дать ответ на все вопросы детективов. Но я требую от руководства НАБУ прекратить давление на меня, моих друзей, помощников и мою семью", - написал политик.

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