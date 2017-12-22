 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Борисполь" продолжает работать, несмотря на сход самолета с посадочной полосы

В аэропорту "Борисполь" заявляют, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на инцидент с белорусским самолетом

Об этом заявили в пресс-центре аэропорта, передает "Укринформ".

Представители "Борисполя" подтвердили инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа", но заверили, что ситуация не была критической и на работу аэропорта это не повлияло.

"Официально аэропорт не сообщал о закрытии. Аэропорт "Борисполь" работает и работал в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать