"Борисполь" продолжает работать, несмотря на сход самолета с посадочной полосы

22 декабря, 2017, 12:24

В аэропорту "Борисполь" заявляют, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на инцидент с белорусским самолетом

Об этом заявили в пресс-центре аэропорта, передает "Укринформ".

Представители "Борисполя" подтвердили инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа", но заверили, что ситуация не была критической и на работу аэропорта это не повлияло.

"Официально аэропорт не сообщал о закрытии. Аэропорт "Борисполь" работает и работал в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.