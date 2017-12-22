"Борисполь" продолжает работать, несмотря на сход самолета с посадочной полосы
22 декабря, 2017, 12:24
В аэропорту "Борисполь" заявляют, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на инцидент с белорусским самолетом
Об этом заявили в пресс-центре аэропорта, передает "Укринформ".
Представители "Борисполя" подтвердили инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа", но заверили, что ситуация не была критической и на работу аэропорта это не повлияло.
"Официально аэропорт не сообщал о закрытии. Аэропорт "Борисполь" работает и работал в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
- Ранее очевидцы сообщили, что в аэропортах и в "Борисполь" временно закрыли из-за самолета, который сошел с посадочной полосы.
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