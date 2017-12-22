Премьер Британии объявила об уничтожении "ИГ" в Сирии и Ираке
Об этом Мэй заявила во время выступления на военной базе Акротири на Кипре, передает The Telegraph.
"Три года назад "ИГ" объявила о создании "халифата" на территории Сирии и Ирака, где происходили наиболее варварские действия и откуда планировались убийства в наших городах, на нашей родине. Здесь на Кипре вы находитесь в эпицентре такой важной части нашей военной деятельности в регионе", - сказала глава правительства Великобритании.
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Мэй назвала "гордостью нации" британских военных, которые "разбили "ИГ" в Сирии и Ираке", и добавила, что благодаря их усилиям так называемый "халифат" больше не имеет значительной территории.
Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде объявил о победе над "Исламским государством".
Пентагон заявил о ликвидации не менее 3 главарей "Исламского государства".
Турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники сообщила, что военные США схватили лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади.
Власти Ирака повесили 38 исламистов "ИГ" и "Аль-Каиды".
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