Порошенко уволил главу РГА, который жаловался на "смотрящих" в Госгеокадастре. В СМИ говорят, что передал землю родственникам
Об этом говорится на сайте главы государства.
Приказ об увольнении появился на сайте президента 20 декабря.
Литвинов привлек к себе внимание, когда 24 октября во время общенационального съезда в присутствии президента и премьер-министра пожаловался на работу Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и попросил отстранить от должности временного главу Олега Цвяха. По его словам, Цвях расставил "смотрящих" в регионах.
"Пусть киевский Госгеокадастр, извините за негосударственный язык, заберет своих" смотрящих "у нас по областям и по районам", - сказал Литвинов.
Цвяха сначала отстранили, а позже уволили.
По данным издания "Багнет", у самого Литвинова нашли ряд серьезных нарушений, связанных с землями. В частности. сразу после своего назначения Литвинов якобы вне процедуры передал сыну 19 гектаров земли, а потом еще 16 гектаров.
- Напомним, после заседания Совета регионального развития Владимир Гройсман отстранил и. о. главы Госгеокадастра Олега Цвяха за "смотрящих" на местах.
- Премьер-министр требует уголовной ответственности для Олега Цвяха.
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