Порошенко уволил главу РГА, который жаловался на "смотрящих" в Госгеокадастре. В СМИ говорят, что передал землю родственникам

22 декабря, 2017, 07:43

Президент Петр Порошенко подписал приказ об увольнении руководителя Васильковской райгосадминистрации Днепропетровской области Сергея Литвинова

Об этом говорится на сайте главы государства.

Приказ об увольнении появился на сайте президента 20 декабря.

Литвинов привлек к себе внимание, когда 24 октября во время общенационального съезда в присутствии президента и премьер-министра пожаловался на работу Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и попросил отстранить от должности временного главу Олега Цвяха. По его словам, Цвях расставил "смотрящих" в регионах.

"Пусть киевский Госгеокадастр, извините за негосударственный язык, заберет своих" смотрящих "у нас по областям и по районам", - сказал Литвинов.

Цвяха сначала отстранили, а позже уволили.

По данным издания "Багнет", у самого Литвинова нашли ряд серьезных нарушений, связанных с землями. В частности. сразу после своего назначения Литвинов якобы вне процедуры передал сыну 19 гектаров земли, а потом еще 16 гектаров.