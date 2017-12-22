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Порошенко говорит, что Украина выигрывает у России битву за битвой

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина выиграет у российского агрессора битву за битвой

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Во время празднования 100-летнего юбилея дипломатической службы Украины Порошенко подчеркнул, что мировое сообщество благодаря усилиям дипломатов поддерживает стремление Украины и помогает противостоять агрессии России.

"Мы выиграем у российского агрессора битву за битвой, а поддержка Украины, ее независимости на международной арене сегодня является беспрецедентной с точки зрения истории. Несмотря на выигранные сражения, войну мы еще далеко не выиграли. Победа у нас еще впереди", - отметил он.

По его словам, в настоящее время нет более эффективного инструмента влияния на Россию, чем тотальная международная изоляция.

"Ничего больше Россия не боится так, как международного единства и солидарности, а также сильной, успешной, демократической Украины", - добавил глава государства.

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