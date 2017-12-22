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Переводчик Гройсмана перед назначением дважды успешно прошел проверку контрразведки, - СМИ


фото: Фото зі сторінки Єжова в соцмережах
Переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов, которого задержали за передачу России служебной информации, перед назначением проходил проверку в управлении контрразведки

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники в аппарате правительства.

Контрразведка оба раза согласовала его кандидатуру.

Отмечается, что после назначения спикером Владимиру Гройсману понадобился переводчик, поэтому он обратился в МИД, и ему порекомендовали Ежова.

"Тогда он имел репутацию одного из лучших синхронных переводчиков. Также перед назначением на должности в правительстве и парламенте Ежов проходил проверку в управлении контрразведки, которое оба раза согласовывали его кандидатуру", - добавляет собеседник ресурса.

По данным СМИ, в Кабмине он достиг немалых успехов и в конце концов занял должность заместителя руководителя аппарата.

Согласно действующего украинского законодательства, он мог иметь доступ к засекреченной информации: директив, планов и указаний лицам, занимающихся внешнеполитической и внешнеэкономической деятельностью, к информации о военном, научно-техническое и прочее сотрудничество, рассекречивание которой нанесет ущерб нацбезопасности и данных об экспорте-импорте вооружения, военной и специальной техники, стратегического сырья.

Источники издания в СБУ убеждают, что спецслужба начала "вести" Ежова весной 2017 года.

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