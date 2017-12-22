Переводчик Гройсмана перед назначением дважды успешно прошел проверку контрразведки, - СМИ
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники в аппарате правительства.
Контрразведка оба раза согласовала его кандидатуру.
Отмечается, что после назначения спикером Владимиру Гройсману понадобился переводчик, поэтому он обратился в МИД, и ему порекомендовали Ежова.
"Тогда он имел репутацию одного из лучших синхронных переводчиков. Также перед назначением на должности в правительстве и парламенте Ежов проходил проверку в управлении контрразведки, которое оба раза согласовывали его кандидатуру", - добавляет собеседник ресурса.
По данным СМИ, в Кабмине он достиг немалых успехов и в конце концов занял должность заместителя руководителя аппарата.
Согласно действующего украинского законодательства, он мог иметь доступ к засекреченной информации: директив, планов и указаний лицам, занимающихся внешнеполитической и внешнеэкономической деятельностью, к информации о военном, научно-техническое и прочее сотрудничество, рассекречивание которой нанесет ущерб нацбезопасности и данных об экспорте-импорте вооружения, военной и специальной техники, стратегического сырья.
Источники издания в СБУ убеждают, что спецслужба начала "вести" Ежова весной 2017 года.
- Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Ежова.
- Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессионализм и бдительность.
- Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы России за несколько месяцев до задержания.
- Ежов сообщал российским разведчикам сведения о зарубежных поездках и переговорах главы правительства.
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