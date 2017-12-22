Парламент Молдовы вновь поддержал отклоненный Додоном закон против российской пропаганды
Об этом сообщает Noi.md.
Предложенные поправки в Кодекс о телевидении и радио нацелены на обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения вещания и ретрансляции на территории Молдовы информационно-аналитических, политических, военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
В Кодекс о телевидении и радио будет введено понятие "Информационная безопасность подразумевает комплекс мер, направленных на защиту граждан Молдовы от дезинформации и манипуляций, которые идут от других страны. Нарушение вещательными организациями новых положений будет наказываться штрафом в размере до 70 тысяч леев.
7 декабря 61 голосом парламент Молдовы утвердил этот законопроект сразу в двух чтениях. Однако президент Молдовы отказался его подписать.
Додон аргументировал это тем, что предлагаемые нововведения "противоречат общеевропейским нормам свободы слова, а также конституционному праву граждан на доступ к информации".
- 14 ноября президент Игорь Додон заявил, что Молдова – нейтральная страна, а потому должна отказаться от своих вооруженных сил.
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