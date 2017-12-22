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Парламент Молдовы вновь поддержал отклоненный Додоном закон против российской пропаганды

Парламент Молдовы не учел возражения президента Игоря Додона по поводу так называемого закона против российской пропаганды

Об этом сообщает Noi.md.

Предложенные поправки в Кодекс о телевидении и радио нацелены на обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения вещания и ретрансляции на территории Молдовы информационно-аналитических, политических, военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

В Кодекс о телевидении и радио будет введено понятие "Информационная безопасность подразумевает комплекс мер, направленных на защиту граждан Молдовы от дезинформации и манипуляций, которые идут от других страны. Нарушение вещательными организациями новых положений будет наказываться штрафом в размере до 70 тысяч леев.

7 декабря 61 голосом парламент Молдовы утвердил этот законопроект сразу в двух чтениях. Однако президент Молдовы отказался его подписать.

Додон аргументировал это тем, что предлагаемые нововведения "противоречат общеевропейским нормам свободы слова, а также конституционному праву граждан на доступ к информации".

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