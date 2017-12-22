Парламент Молдовы вновь поддержал отклоненный Додоном закон против российской пропаганды

22 декабря, 2017, 20:27

Парламент Молдовы не учел возражения президента Игоря Додона по поводу так называемого закона против российской пропаганды

Об этом сообщает Noi.md.

Предложенные поправки в Кодекс о телевидении и радио нацелены на обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения вещания и ретрансляции на территории Молдовы информационно-аналитических, политических, военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

В Кодекс о телевидении и радио будет введено понятие "Информационная безопасность подразумевает комплекс мер, направленных на защиту граждан Молдовы от дезинформации и манипуляций, которые идут от других страны. Нарушение вещательными организациями новых положений будет наказываться штрафом в размере до 70 тысяч леев.

7 декабря 61 голосом парламент Молдовы утвердил этот законопроект сразу в двух чтениях. Однако президент Молдовы отказался его подписать.

Додон аргументировал это тем, что предлагаемые нововведения "противоречат общеевропейским нормам свободы слова, а также конституционному праву граждан на доступ к информации".