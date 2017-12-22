"Оу шет, да послушай же ты врачей”. Украинские медики зачитали рэп, чтобы до пациентов дошло, как нельзя лечиться

22 декабря, 2017, 12:33

В видео медики рифмуют о том, какая крутая профессия врача, о истории антибиотиков и призывают в любой непонятной ситуации обращаться к ним за помощью

Издание Platfor.ma совместно с Центром общественного здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения сняли клип к песне и опубликовали его на YouTube-канале.

В видео врачи читают рэп о том, как круто быть врачом. Они описывают сложности профессии и сравнивают себя с полицейскими.

"Вместе мы спасем кого угодно, быть врачом трудно, но благородно. Мы же смелые, крутые и отважные, как копы. Только вместо стволов достаем стетоскопы", - зачитала одна из врачей.

Также медики зачитали об истории возникновения антибиотиков. Врачи подчеркнули, что они не уничтожают вирусы, а также рассказали о том, что курс лекарств обязательно нужно проходить полностью.

"Правило второе смею отметить: антибиотик на вирус не действует. Он убивает только бактерии, поверь. Я римую не хуже, чем Уильям Шекспир", - зачитал врач.

"Правило третье: как почувствовал себя лучше, курс допивай, не бросай это ничтожество. Вы курс допили? Как это так - не допил? Оу шет, да послушай же ты врачей!" - продолжил другой.

В видео рэп читают анестезиолог Сергей Дубров, иммунолог Федор Лапий, эксперт по инфекционному контролю Андрей Александрин, врач и эксперт РПР Евгений Гончар, эпидемиолог Екатерина Сояк, интерн-анестезиолог Александра Бойко и студентка 6 курса НМУ им. А. В Богомольца Ксения Михайлюк.

Видео: Dedov Brothers Production

Звук: Newwave Sound Workshop

Бит: Fleslit — Flex Gang

Локация: Film.ua

Идея: Platfor.ma

При поддержке: Центра общественного здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения