 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ООН признает зависимость от видеоигр болезнью

Всемирная организация здравоохранения добавит игровую зависимость (gaming disorder) в Международную классификацию болезней 11 пересмотра

Об этом пишет New Scientist.

Он выйдет в 2018 году и, согласно черновику документа, если для человека игры оказываются важнее всех других жизненные интересы, его признают зависимым.

Отметим, что последняя версия Международной классификации болезней (МКБ-10) была принята 27 лет назад – еще в 1990 году, поэтому она нуждается в пересмотре.

В МКБ-11 будет включено так называемое "игровое расстройство". Его планируют рассматривать как серьезную угрозу здоровью человека, что требует контроля.

"Специалистам в области здравоохранения необходимо признать, что зависимость от игр может иметь серьезные последствия для здоровья. У большинства людей, которые играют в видеоигры, нет расстройств, так же как и у большинства людей, употребляющих алкоголь. Однако при определенных обстоятельствах чрезмерное увлечение может привести к неблагоприятным последствиям", - говорит эксперт ВОЗ в области психического здоровья Владимир Позняк

При этом отмечается, что под игровым расстройством понимается не только зависимость от видеоигр, хотя что еще может попасть в эту категорию, не уточняется.

Издание отмечает, что пока нет четкой статистики и градации влияния игр на человека. Одни исследования свидетельствуют о повышении когнитивных способностей у пожилых людей, другие свидетельствуют о негативных последствиях – склонность к суицидам, психическим расстройствам и гневу.

Читайте также: Печень несуществующей утки от гриппа. Почему вас не излечит гомеопатия

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать