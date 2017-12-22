ООН признает зависимость от видеоигр болезнью

22 декабря, 2017, 12:50

Всемирная организация здравоохранения добавит игровую зависимость (gaming disorder) в Международную классификацию болезней 11 пересмотра

Об этом пишет New Scientist.

Он выйдет в 2018 году и, согласно черновику документа, если для человека игры оказываются важнее всех других жизненные интересы, его признают зависимым.

Отметим, что последняя версия Международной классификации болезней (МКБ-10) была принята 27 лет назад – еще в 1990 году, поэтому она нуждается в пересмотре.

В МКБ-11 будет включено так называемое "игровое расстройство". Его планируют рассматривать как серьезную угрозу здоровью человека, что требует контроля.

"Специалистам в области здравоохранения необходимо признать, что зависимость от игр может иметь серьезные последствия для здоровья. У большинства людей, которые играют в видеоигры, нет расстройств, так же как и у большинства людей, употребляющих алкоголь. Однако при определенных обстоятельствах чрезмерное увлечение может привести к неблагоприятным последствиям", - говорит эксперт ВОЗ в области психического здоровья Владимир Позняк

При этом отмечается, что под игровым расстройством понимается не только зависимость от видеоигр, хотя что еще может попасть в эту категорию, не уточняется.

Издание отмечает, что пока нет четкой статистики и градации влияния игр на человека. Одни исследования свидетельствуют о повышении когнитивных способностей у пожилых людей, другие свидетельствуют о негативных последствиях – склонность к суицидам, психическим расстройствам и гневу.

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