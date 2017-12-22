Обострение на Донбассе: террористы бьют из танков, тяжелой артиллерии и запрещенных минометов

22 декабря, 2017, 19:06

В пятницу, 22 декабря, по состоянию на 18:00 российские наемники в зоне АТО 11 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении боевики стреляли по укреплениям защитников Зайцевого из танка, 120-мм минометов и вооружения БМП.

На донецком направлении в районе Песков в первой половине суток оккупанты неоднократно обстреливали силы АТО из танков и 120-мм минометов, выпустив в общей сложности более 70 боеприпасов.

На Приазовье захватчики применили тяжелую 152-мм артиллерию и 120-мм минометы возле Лебединского и Водяного.

Вблизи Авдеевки и Каменки террористы били из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

В более половине случаев обстрелов украинские военные отвечали наемникам огнем.

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Напомним, 21 декабря в зоне АТО в Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили ранения.

18 декабря российские боевики обстреляли жилой сектор Новолуганского из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". При этом ранения получили мирные жители, были повреждены десятки домов.

После обстрелов Новолуганского Донецкой области следователи нашли осколки снарядов, которые никогда не состояли на вооружении Вооруженных сил Украины.

Возмущенный обстрелами Новолуганского Госдеп США потребовал от России вывести войска из Донбасса.