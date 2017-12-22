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Нидерланды готовы принять Саакашвили, если он покинет Украину

Нидерланды примут экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили, если он решит покинуть Украину

Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Халбах Зейлстра, сообщает Deutsche Welle.

"Он женат на голландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству это возможно", - заявил Зейлстра журналистам в Гааге.

Женой Саакашвили является гражданка Нидерландов Рулофс, у них двое детей.

Как сообщили голландские чиновники, "адвокат Саакашвили спрашивал службу иммиграции и натурализации о возможности семейного воссоединения с женой в Нидерландах".

По словам пресс-секретаря министерства юстиции Нидерландов Карин Донк, служба иммиграции и натурализации страны "определила, что Саакашвили можно выдать временный вид на жительство".

Сам Саакашвили заявил, что нидерландская виза ему не нужна.

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Напомним, 17 декабря Саакашвили заявил о намерении создать штаб общественного контроля в Октябрьском дворце в Киеве. После этого он повел около 1-2 тыс. человек на штурм этого помещения, в котором, по данным МВД, в этот момент находились "сотни детей и родителей".
Штурм провалился. Саакашвили не смог со своими людьми попасть внутрь Октябрьского дворца.
По фактам событий возле Октябрьского дворца следователи начали три уголовных производства: по ст. 15 ст. 341 ("Покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений"), ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") и ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины").
На обнародованных Генпрокуратурой записях разговоров Саакашвили и его арестованного ныне помощника Севериона Дангадзе с "кошельком Януковича" Сергеем Курченко речь шла о совершении беспорядков в центре Киева.
Процедура рассмотрения запроса Тбилиси на экстрадицию из Украины Саакашвили еще не закончена, но "затягивать" ее адвокаты "больше не смогут", заявил министр юстиции Павел Петренко.
21 декабря появилась информация в СМИ, что Нидерланды удовлетворили запрос Саакашвили на получение визы.

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