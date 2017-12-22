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Новый вирус, который захватил украинский Facebook, майнит криптовалюту через зараженный компьютер

В Facebook начали массово приходить сообщения с вирусом, который после загрузки использует девайс пользователя для добычи криптовалюты

Об этом сообщает сайт Trendmicro.

В Facebook розпосюджується новый вирус Digmine, цель которого использовать зараженные устройства для добычи криптовалюты. Среди зараженных стран Вьетнам, Азербайджан, Филиппины, Таиланд, Венесуэла и Украина.

Для распространения вирус пользуется сервисом Messenger от Facebook, но только через компьютер в браузере Chrome. Если вредоносный документ открыть через другие устройства, это не приведет к опасным последствиям.

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Вирус Digmine обманывает Messenger и отправляет со страницы пользователя архивную папку с названием "video_7717" (цифры могут варьироваться). При открытии файла вирус заседает в системе компьютера и загружает многочисленные элементы, сохраняя все в каталоге под названием " %appdata%\.

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Далее вирус будет запускать Chrome и загружать вредоносное расширение браузера. Таким образом, если у вас автоматически сохранены логин и пароль от вашего пользователя в соцсети, вирус сможет отправлять опасный файл вашим друзьям.

Но главная цель вируса - это добыча криптовалюты Monero. После того, как владелец компьютера установит вирус, программа загрузит с сервера компоненты для добычи криптовалюты. Используя устройства пользователей, злоумышленники зарабатывают деньги.

Исследователи рекомендуют обезопасить учетные аккаунты социальных сетей, а именно не скачивать подозрительные файлы и включить настройки конфиденциальности.

  • 15 декабря через социальную сеть Facebook массово стал распространяться опасный вирус. Тогда стало известно, что после скачивания вирус использует страницу пользователя для распространения спама.

 

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