Новый вид паука назвали в честь Боба Марли
22 декабря, 2017, 19:35
Паук, которого обнаружили на побережье Австралии, получил имя в честь легендарного певца Боба Марли
Об этом сообщает The Independent.
Новый вид полуводного паука обнаружили на астралийском пляже во время отступающих приливов. Его назвали Desis bobmarleyi в честь культового певца регги и его песни "High Tide or Low Tide" ("Прилив или отлив").
Desis bobmarleyi принадлежит к семейству морских пауков, прячущихся в воздушных карманах - в скалистых полостях, раковинах и водорослях. Именно так им удается выжить на высоких морских глубинах.
- Недавно ученые назвали ранее неизвестный вид ископаемого меченосца в честь персонажа саги "Звездные войны" Дарта Вейдера.
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