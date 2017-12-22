Новый вид паука назвали в честь Боба Марли

22 декабря, 2017, 19:35

Паук, которого обнаружили на побережье Австралии, получил имя в честь легендарного певца Боба Марли

Об этом сообщает The Independent.

Новый вид полуводного паука обнаружили на астралийском пляже во время отступающих приливов. Его назвали Desis bobmarleyi в честь культового певца регги и его песни "High Tide or Low Tide" ("Прилив или отлив").

Desis bobmarleyi принадлежит к семейству морских пауков, прячущихся в воздушных карманах - в скалистых полостях, раковинах и водорослях. Именно так им удается выжить на высоких морских глубинах.