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Новый вид паука назвали в честь Боба Марли


фото: independent.co.uk
Паук, которого обнаружили на побережье Австралии, получил имя в честь легендарного певца Боба Марли

Об этом сообщает The Independent.

Новый вид полуводного паука обнаружили на астралийском пляже во время отступающих приливов. Его назвали Desis bobmarleyi в честь культового певца регги и его песни "High Tide or Low Tide" ("Прилив или отлив").

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Desis bobmarleyi принадлежит к семейству морских пауков, прячущихся в воздушных карманах - в скалистых полостях, раковинах и водорослях. Именно так им удается выжить на высоких морских глубинах.

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