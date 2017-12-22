Новогодние корпоративы в Украине. СМИ подсчитали, сколько денег компаниям не жалко потратить на работников
Об этом пишет LIGA.net.
По данным издания, около 80% компаний в этом году сократили свои бюджеты на проведение мероприятий. Звезд приглашают редко, а ведущими, как правило, выступают наиболее активные сотрудники компаний.
Одна из главных просьб - использование своего алкоголя на праздничных столах. Известны случаи, когда сами работники оплачивают еду и напитки, а компания обеспечивает только развлекательную программу.
Средний чек в большинстве заведений - около 500 грн. Единичные компании перенесли корпоративы на 10 января, когда цены на услуги снижаются вдвое.
Издание пишет, что новогодние корпоративы принесут учреждениям приблизительно около 100 млн грн дополнительной выручки. В результате в декабре рестораторы заработают на 30% больше, чем в другие месяцы.
Значительная часть прибыли пойдет на компенсацию убытков в январе 2018 года, поскольку в этот период посещаемость сокращается примерно вдвое. Самыми сложными считаются первые две недели, когда заведения традиционно пустуют.
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