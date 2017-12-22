Неизвестные угрожают облить кислотой детей нардепа Соболева

22 декабря, 2017, 10:12

Семья народного депутата от "Самопомощи" Егора Соболева получила письмо с угрозами

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена, телеведущая Маричка Падалко.

"Мои родители нашли в своем почтовом ящике большое письмо, отправленное 04.12.17. В нем неизвестный человек ругает Егора Соболева, повторяя тезисы о "дестабилизации", "работе на Москву" и т.п.", - написала она.

Падалко рассказала. что в конце письма автор угрожает облить кислотой их детей.