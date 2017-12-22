Неизвестные угрожают облить кислотой детей нардепа Соболева
22 декабря, 2017, 10:12
Семья народного депутата от "Самопомощи" Егора Соболева получила письмо с угрозами
Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена, телеведущая Маричка Падалко.
"Мои родители нашли в своем почтовом ящике большое письмо, отправленное 04.12.17. В нем неизвестный человек ругает Егора Соболева, повторяя тезисы о "дестабилизации", "работе на Москву" и т.п.", - написала она.
Падалко рассказала. что в конце письма автор угрожает облить кислотой их детей.
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