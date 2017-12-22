НБУ продал еще $43 млн, чтобы удержать гривню
Об этом сообщает сайт регулятора.
Средневзвешенный курс продажи составил 27,9306 грн/долл., при максимальном 27,9315 грн/долл. и минимальном 27,93 грн/долл. Всего было выполнено 14 заявок из 41 представленных для участия.
В начале недели, 18 декабря, НБУ уже продал с аукциона $75,2 млн. Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что это делается для поддержки курса гривни, и добавил, что удешевление нацвалюты вызвано сезонными факторами.
"Нацбанк не отходит от своей стратегии валютных интервенций, которая предусматривает сглаживание таких колебаний. Мы их будем сглаживать: резервы это позволяют", - подытожил Сологуб.
По состоянию на пятницу, 22 декабря, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 27,86 грн/долл., 33,03 грн/евро и 0,475 грн/руб.
- Напомним, ранее НБУ отменил плановые проверки финучреждений в отношении валютных требований и упростил условия ввоза наличной валюты из-за рубежа.
- В течение прошлой недели с 11 по 15 декабря гривня подешевела по отношению к доллару с 27,11 грн/долл. до 27,41 грн/долл.
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