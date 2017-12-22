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Нардепы возмутились из-за намерения установить скандальный памятник жертвам Волынской трагедии в Польше

Соглавы депутатской группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Николай Княжицкий и Оксана Юринец высказались относительно планов установки скандального памятника жертвам Волынской трагедии в Национальном парке памяти в Торуни

Об этом говорится в совместном заявлении народных депутатов. Ниже приведен полный текст заявления.

Украинские и польские СМИ сообщили о планах установки скандального памятника жертвам Волынской трагедии в Национальном парке памяти в Торуни. Инициативу расцениваем как сознательную политическую провокацию, которая имеет целью унизить достоинство украинского народа, углубить раздор и окончательно уничтожить положительные результаты примирения между нашими народами, к чему украинцев и поляков неутомимо призывал папа Иоанн Павел II.

Памятник должен был быть установлен в городе Еленя-Гура, однако городская власть не согласилась на это из-за его скандальной формы. Без успеха также завершились мероприятия украинофобских организаций по установке памятника в других польских городах.

Сейчас памятник планируют установить в Национальном парке памяти по инициативе Института св. Иоанна Павла II «Память и идентичность». Его инициатором является ксендз Тадеуш Ридзик, член римо-католического ордена редемптористов, директор Радио Мария и других СМИ медиа-холдинга редемптористов.

Нас особенно возмущает неприкрытый провокационный характер этой инициативы. Несколько недель назад было предложено отметить Институтом «Память и идентичность» украинцев, которые спасали поляков во время Второй мировой войны. Сейчас стало понятным, что эта, якобы благородная инициатива, имеет целью «прикрыть» установление упомянутого памятника.

С подачи польского редемпториста украинцы и поляки должны войти в «орвелливский» мир отвернутых сущностей и смыслов: именем папы Иоанна Павла II прикрывается разжигание национальной вражды, унижается достоинство целого народа и разрушаются десятилетия кропотливого труда для примирения между нашими народами. Для нас является очевидным то, что такие инициативы являются элементом гибридной войны против Украины и всего украинского народа, которая годами ведется в Польше украинофобскими силами и русском V колонной.

Мы обращаемся к власти ордена редемпотристов в Украине и Польше, к апостольским нунциям в наших странах противодействовать установлению скандального памятника в Торуни.

Мы все вместе просто обязаны не допустить случаев использования имени святого папы Иоанна Павла II для грязной политической провокации.

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