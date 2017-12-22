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На Харьковщине банда рэкетиров взрывала аптеки и автосалоны, требуя деньги у бизнесменов

В Харьковской области полиция задержала банду вымогателей, которые запугивали предпринимателей поджогами и подрывами помещений

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, банда причастна к более 10 преступлениям в Харькове, в частности, к ряду подрывов аптек и автосалонов.

Бандиты, пользуясь авторитетом в криминальных кругах, требовали значительные суммы денег у харьковских бизнесменов, поджигая торговые объекты и бросая в помещение гранаты.

Полицейские разоблачили трех харьковчан в возрасте 41 и 42 года, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. На сегодня следствие установило их причастность к умышленному повреждению имущества 9 аптек, 2 автосалонов, а также частных домовладений.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли корпус гранаты РГД-5, запал к ней, пистолет и два револьвера для отстрела резиновых пуль, штык-нож, несколько паспортов на различные фамилии, балаклавы, наручники, пластиковые стяжки.

Также один из бандитов имел оружейный схрон на чердаке своего частного дома, в котором изъяли 2 корпуса гранаты РГД-5, корпус гранаты Ф-1 и несколько запалов.

Кроме того, установлено, что фигуранты могут быть причастны и к кражам автомобилей. Сейчас один из членов банды задержан, двое его сообщников объявлены в розыск.

Следствие продолжается по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой), ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана) ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортом организованной группой, соединенное с насилием или с угрозой применения насилия) Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, ранее суд арестовал банду ряженых "копов", которые грабили бизнесменов и похитили драгоценностей на 15 млн грн.
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