 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе за прошедшие сутки погиб украинский военный, еще двое получили ранения

Боевики за прошедшие сутки 16 раз открывали огонь по украинским позициям, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим тишины. Агрессор и в дальнейшем применяет оружие, которое запрещено Минскими договоренностями, в частности танки и тяжелые минометы.

На Луганском направлении во второй половине суток в сторону украинских военных возле Крымского стрелял вражеский снайпер, а около полуночи вокруг этого населенного пункта боевики открыли огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов захватчики нарушали перемирие на подступах к Светлодарска.

На Донецком направлении горячее всего было недалеко от Песков. Сначала оккупанты вели огонь по украинским оборонцям из минометов 82-го калибра, гранатометов и пулеметов, а затем усилили давление и применили танковое вооружение и 120-мм минометы.

Кроме того, из тяжелого миномета противник обстреливал подступы к Водяному, что на Приазовье. На других участках нашей обороны неспокойно в пригороде Авдеевки и вблизи Каменки, где враг неоднократно вел огонь по украинским укреплениям из минометов и пехотного вооружения.

В целом за прошедшие сутки российско-террористические войска 16 раз нарушили режим тишины. При необходимости украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО погиб, еще двое были ранены.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать