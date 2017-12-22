На Донбассе за прошедшие сутки погиб украинский военный, еще двое получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим тишины. Агрессор и в дальнейшем применяет оружие, которое запрещено Минскими договоренностями, в частности танки и тяжелые минометы.
На Луганском направлении во второй половине суток в сторону украинских военных возле Крымского стрелял вражеский снайпер, а около полуночи вокруг этого населенного пункта боевики открыли огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов захватчики нарушали перемирие на подступах к Светлодарска.
На Донецком направлении горячее всего было недалеко от Песков. Сначала оккупанты вели огонь по украинским оборонцям из минометов 82-го калибра, гранатометов и пулеметов, а затем усилили давление и применили танковое вооружение и 120-мм минометы.
Кроме того, из тяжелого миномета противник обстреливал подступы к Водяному, что на Приазовье. На других участках нашей обороны неспокойно в пригороде Авдеевки и вблизи Каменки, где враг неоднократно вел огонь по украинским укреплениям из минометов и пехотного вооружения.
В целом за прошедшие сутки российско-террористические войска 16 раз нарушили режим тишины. При необходимости украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО погиб, еще двое были ранены.
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