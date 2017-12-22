На Донбассе за год погибли 85 мирных людей, еще почти 400 были ранены, - ОБСЕ

22 декабря, 2017, 14:42

В результате конфликта на Донбассе с начала 2017 среди мирного населения погибли 85 человек и 384 получили ранения

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что с 16:00 понедельника до 16:00 вторника ОБСЕ наблюдала 7 тыс. случаев режима прекращения огня.

"Негативная тенденция продолжалась на прошлой неделе, когда СММ ОБСЕ зафиксировала более 16 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, что на 40% превышает показатели позапрошлой неделе", - сказал Хуг.

Он также сообщил, что с начала 2017 года наблюдатели зафиксировали около 400 тыс. случаев нарушения огня.

Также представитель ОБСЕ выразил надежду, что недавние договоренности приведут к прекращению огня в ночь с 22 на 23 декабря.