Минобороны проверяет нарушения во время закупок шлемов для военных

22 декабря, 2017, 17:04

В Министерстве обороны Украины информируют, что с целью выяснения информации по поводу возможных нарушений во время закупок, а также качества шлемов "ТОР" начато служебное расследование

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Во время предыдущих испытаний шлемов "ТОР" возникли вопросы по поводу качества поставленной продукции. С целью объективного расследования образцы были переданы в экспертно-криминалистический центр МВД Украины и на время расследования приостановлена поставка шлемов в подразделения ВСУ.

В рамках служебного расследования назначена экспертиза по поводу качества и цены представленных шлемов.

Сегодня Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД проводит физико-химическое экспертное исследование шлемов. С результатами экспертизы будут ознакомлены все заинтересованные лица и принято правовое решение в рамках действующего законодательства.

На сегодня предприятие RU.RPA запустило серийное производство нескольких моделей шлемов – "ТОР" (общевойсковой), "ТОР-Д" (десантный) и "ТОР-БТ" (для экипажей бронемашин).