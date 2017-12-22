Минобороны проверяет нарушения во время закупок шлемов для военных
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Во время предыдущих испытаний шлемов "ТОР" возникли вопросы по поводу качества поставленной продукции. С целью объективного расследования образцы были переданы в экспертно-криминалистический центр МВД Украины и на время расследования приостановлена поставка шлемов в подразделения ВСУ.
В рамках служебного расследования назначена экспертиза по поводу качества и цены представленных шлемов.
Сегодня Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД проводит физико-химическое экспертное исследование шлемов. С результатами экспертизы будут ознакомлены все заинтересованные лица и принято правовое решение в рамках действующего законодательства.
На сегодня предприятие RU.RPA запустило серийное производство нескольких моделей шлемов – "ТОР" (общевойсковой), "ТОР-Д" (десантный) и "ТОР-БТ" (для экипажей бронемашин).
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