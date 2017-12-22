Мы не восстановим привычные отношения, пока Россия дестабилизирует Украину, - МИД Британии

22 декабря, 2017, 13:06

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон говорит, что российская власть должна прекратить дестабилизацию ситуации в странах Европы и Украине

Об этом глава британского МИД заявил в начале встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Reuters.

Он отметил, что хотел бы обсудить важные проблемы, в частности аннексию Крыма, а также дестабилизацию Кремлем ситуации на западных Балканах.

"Наши отношения с Россией не могут быть "обычным делом", пока Россия продолжает пытаться дестабилизировать европейские государства, в том числе и Украину", - подчеркнул Джонсон перед началом переговоров.