Мы не восстановим привычные отношения, пока Россия дестабилизирует Украину, - МИД Британии
22 декабря, 2017, 13:06
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон говорит, что российская власть должна прекратить дестабилизацию ситуации в странах Европы и Украине
Об этом глава британского МИД заявил в начале встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Reuters.
Он отметил, что хотел бы обсудить важные проблемы, в частности аннексию Крыма, а также дестабилизацию Кремлем ситуации на западных Балканах.
"Наши отношения с Россией не могут быть "обычным делом", пока Россия продолжает пытаться дестабилизировать европейские государства, в том числе и Украину", - подчеркнул Джонсон перед началом переговоров.
- Накануне Джонсон заявил, что Великобритания обеспокоена уровнем коррупции в Украине, хотя страна достигла большого прогресса.
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