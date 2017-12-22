Мосийчук говорит, что его помощников и друзей обыскивает НАБУ
22 декабря, 2017, 10:00
22 декабря НАБУ проводит обыски у помощников народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука
Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.
"Действительно в моих близких друзей и помощников НАБУ проводит обыски. Они частные предприниматели и не имеют никакого отношения к государственной службе, государственным закупкам и любым способам незаконного обогащения, как, собственно, и я. Нам нечего скрывать!", - заявил Мосийчук.
По его словам, сейчас там на месте работают следователи и адвокаты. После окончания следственных действий будет сделано официальное заявление для СМИ.
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- 25 октября возле редакции телеканала Эспрессо в Киеве неизвестные устроили покушение на народного депутата Игоря Мосийчука. Политик выжил, но погибли 2 и были ранены еще 2 человека, которые находились рядом с местом взрыва.
- По словам нардепа, теракт возле офиса Эспрессо в Киеве готовили два-три человека.
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