Мосийчук говорит, что его помощников и друзей обыскивает НАБУ

22 декабря, 2017, 10:00

22 декабря НАБУ проводит обыски у помощников народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Действительно в моих близких друзей и помощников НАБУ проводит обыски. Они частные предприниматели и не имеют никакого отношения к государственной службе, государственным закупкам и любым способам незаконного обогащения, как, собственно, и я. Нам нечего скрывать!", - заявил Мосийчук.

По его словам, сейчас там на месте работают следователи и адвокаты. После окончания следственных действий будет сделано официальное заявление для СМИ.

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