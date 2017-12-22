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Мошенники 5 лет притворялись иностранными врачами, продавая украинским пенсионерам "лекарства" от тяжких болезней

ГПУ разоблачила банду мошенников, которые изображали из себя иностранных врачей и, разговаривая с акцентом, обманывали пожилых людей

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На протяжении 5 лет банда обманула по меньшей мере 1200 одиноких граждан пожилого возраста. Злоумышленники предлагали лечение с помощью выдуманных "новейших технологий", в частности "спутниковой телефонной диагностики организма и несуществующих лекарств якобы иностранного производства. Мошенники обещали вылечить, в том числе тяжелые болезни Альцгеймера и Паркинсона.

При этом пожилым людям продавали дешевые отечественные лекарства, с которых была удалена маркировка, или дешевые биологически активные добавки, которые вообще не являются лекарством.

Во время операции с участием около 500 правоохранителей было проведено 100 обысков в 7 городах страны. Задержан лидер банды и 10 его сообщников, изъято имущества и денег в целом на свыше 5 млн грн. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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