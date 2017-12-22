Ломаченко стал лучшим боксером мира 2017 года
22 декабря, 2017, 12:04
Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира 2017 года
Ломаченко победил в опросе авторитетного сайта Boxing News 24.
Эксперты объяснили, что Ломаченко превзошел американца Теренса Кроуфорда, потому что у него было три боя и победа над Гильермо Ригондо.
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"После односторонних побед над Сосой и Маррьягой он на вершине завершил большой год. После ухода Андре Уорда Ломаченко должен занимать первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории", - считает издание.
- Василий Ломаченко в 2017 году трижды защитил титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.
- Украинец досрочно победил американца Джейсона Сосу, колумбийца Мигеля Маррьягу и кубинца Гильермо Ригондо.
- 9 декабря в Нью-Йорке в поединке двукратных олимпийских чемпионов Ригондо сдался Ломаченко после 6 раунда.
- Ранее бой украинца Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа признали лучшим поединком 2017 года.
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