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Ломаченко стал лучшим боксером мира 2017 года


фото: boxingscene
Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира 2017 года

Ломаченко победил в опросе авторитетного сайта Boxing News 24.

Эксперты объяснили, что Ломаченко превзошел американца Теренса Кроуфорда, потому что у него было три боя и победа над Гильермо Ригондо.

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"После односторонних побед над Сосой и Маррьягой он на вершине завершил большой год. После ухода Андре Уорда Ломаченко должен занимать первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории", - считает издание.

  • Василий Ломаченко в 2017 году трижды защитил титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.
  • Украинец досрочно победил американца Джейсона Сосу, колумбийца Мигеля Маррьягу и кубинца Гильермо Ригондо.
  • 9 декабря в Нью-Йорке в поединке двукратных олимпийских чемпионов Ригондо сдался Ломаченко после 6 раунда.
  • Ранее бой украинца Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа признали лучшим поединком 2017 года.

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