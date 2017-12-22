Какие технологии может "породить" совершенствование Hyperloop: От летающих поездов до путешествий по поверхность Марса

22 декабря, 2017, 15:10

Технологии Hyperloop вызывают дополнительную массу исследований в области транспортировки, что приведет к изобретениям новых транспортных средств и совершенствования традиционных

Об этом пишет Wired.

В свое время так было с полетом "Аполлона" на Луну: для достижения цели были разработаны такие технологии, как беспроводная дрель, противопожарные системы и суперкомпьютеры.

Hyperloop , а это высокоскоростные капсулы, которые двигаются в трубах, где поддерживается практически вакуум, также способен стимулировать инновации в области транспорта.

Поезда на магнитной левитации

Маглев — поезд, который использует принцип магнитной левитации, что позволяет двигаться без трения на очень большой скорости. Но эта технология не получила широкого развития из-за высокой стоимости прокладывания пути и его обслуживания.

Ричард Брэнсон, недавно избранный главой компании Virgin Hyperloop One, заявлял, что стоимость строительства Hyperloop не должна быть выше, чем у современной железной дороги.

По словам Дирка Альборна, генерального директора другой компании, которая планирует строительство такой транспортной сети Hyperloop Transportation Technologies, благодаря широкой популярности Hyperloop проведено огромное количество исследований по левитации, а до этого этим занимались 2-3 компании.

Это позволило уменьшить энергопотребление благодаря другой конфигурации магнитов. А также уменьшить вес конструкции.

Транспорт с дополненной реальностью

Капсулы размером с автобус, применяемые для перевозки пассажиров и грузов, и не имеют окон. Поскольку для многих пассажиров такая ситуация может стать стрессовой, разрабатываются специальные видеоокна, которые будут показывать пейзаж за пределами трубы.

Чтобы добиться сходства с настоящими окнами, инженеры будут использовать технологию отслеживания глаз для подбора "правильной" картинки.

Прочные материалы и безопасность

Hyperloop Transportation Technologies разрабатывает новую структуру углеродного волокна, названную Vibranium в честь вымышленного материала, из которого сделан костюм Черной Пантеры и щит Капитана Америки, персонажей киновселенной Marvel.

Вплетенные в это волокно датчики смогут бесперебойно передавать информацию и телеметрию транспортного средства (как капсулы, так и любого автомобиля будущего): температуру, структурные повреждения и прочее.

Космические технологии

Поиск лучших способов охлаждения электроники в вакууме может также помочь NASA или частным космическим компаниям управлять длительными полетами. Так, с увеличенными окнами космические путешественники могли бы иметь более гладкие или, по крайней мере, более комфортные перевозки.

Существует даже аргумент в пользу того, что Hyperloop будет более полезным для передвижения по Марсу или Луне, где нет уже существующих дорог - этот аргумент привел руководитель SpaceX Илон Маск.