Какие технологии может "породить" совершенствование Hyperloop: От летающих поездов до путешествий по поверхность Марса
Об этом пишет Wired.
В свое время так было с полетом "Аполлона" на Луну: для достижения цели были разработаны такие технологии, как беспроводная дрель, противопожарные системы и суперкомпьютеры.
Hyperloop , а это высокоскоростные капсулы, которые двигаются в трубах, где поддерживается практически вакуум, также способен стимулировать инновации в области транспорта.
Поезда на магнитной левитации
Маглев — поезд, который использует принцип магнитной левитации, что позволяет двигаться без трения на очень большой скорости. Но эта технология не получила широкого развития из-за высокой стоимости прокладывания пути и его обслуживания.
Ричард Брэнсон, недавно избранный главой компании Virgin Hyperloop One, заявлял, что стоимость строительства Hyperloop не должна быть выше, чем у современной железной дороги.
По словам Дирка Альборна, генерального директора другой компании, которая планирует строительство такой транспортной сети Hyperloop Transportation Technologies, благодаря широкой популярности Hyperloop проведено огромное количество исследований по левитации, а до этого этим занимались 2-3 компании.
Это позволило уменьшить энергопотребление благодаря другой конфигурации магнитов. А также уменьшить вес конструкции.
Транспорт с дополненной реальностью
Капсулы размером с автобус, применяемые для перевозки пассажиров и грузов, и не имеют окон. Поскольку для многих пассажиров такая ситуация может стать стрессовой, разрабатываются специальные видеоокна, которые будут показывать пейзаж за пределами трубы.
Чтобы добиться сходства с настоящими окнами, инженеры будут использовать технологию отслеживания глаз для подбора "правильной" картинки.
Прочные материалы и безопасность
Hyperloop Transportation Technologies разрабатывает новую структуру углеродного волокна, названную Vibranium в честь вымышленного материала, из которого сделан костюм Черной Пантеры и щит Капитана Америки, персонажей киновселенной Marvel.
Вплетенные в это волокно датчики смогут бесперебойно передавать информацию и телеметрию транспортного средства (как капсулы, так и любого автомобиля будущего): температуру, структурные повреждения и прочее.
Космические технологии
Поиск лучших способов охлаждения электроники в вакууме может также помочь NASA или частным космическим компаниям управлять длительными полетами. Так, с увеличенными окнами космические путешественники могли бы иметь более гладкие или, по крайней мере, более комфортные перевозки.
Существует даже аргумент в пользу того, что Hyperloop будет более полезным для передвижения по Марсу или Луне, где нет уже существующих дорог - этот аргумент привел руководитель SpaceX Илон Маск.
- Ранее компания Маска Tesla выиграла контракт на строительство крупнейшей в мире станции аккумуляторов в Австралии. Маск при этом поспорил, что если строительство не завершится через 100 дней, то он подарит станцию Австралии безвозмездно. Этот спор он выиграл - станцию построили в указанный срок.
- Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км / ч.
- Компания Илона Маска Tesla назвала предварительные цены на электрические грузовики Tesla Semi, представленные 17 ноября.
- Недавно Илон Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планы SpaceX.
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