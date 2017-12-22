Какой будет средняя пенсия в следующем году. Ответ Гройсмана

22 декабря, 2017, 15:50

В Кабинете министров ожидают, что в следующем году средняя зарплата в Украине составит 10 тысяч грн, а средняя пенсия - 2787 грн

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Еспресо.TV.

"Заработная плата средняя будет 10 тысяч гривень, а пенсия у нас была 1886 гривень, а станет - 2787 гривень. То есть плюс 900 гривень в следующем году средняя пенсия в стране", - подчеркнул глава правительства.

По словам Гройсмана, сейчас также встает вопрос принятия нового законодательства по поводу пенсий военнослужащих. В частности, правительство внесло несколько предложений СНБО по этому вопросу.

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"Эти предложения предусматривают осовременивание пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров. По нашим предварительным подсчетам, средняя пенсия для военнослужащих возрастет на 1,5 тысячи", - отметил Гройсман.

Премьер добавил, что пенсия для людей, которые имеют боевые заслуги, возрастет еще больше.

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