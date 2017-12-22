Какой будет средняя пенсия в следующем году. Ответ Гройсмана
Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Еспресо.TV.
"Заработная плата средняя будет 10 тысяч гривень, а пенсия у нас была 1886 гривень, а станет - 2787 гривень. То есть плюс 900 гривень в следующем году средняя пенсия в стране", - подчеркнул глава правительства.
По словам Гройсмана, сейчас также встает вопрос принятия нового законодательства по поводу пенсий военнослужащих. В частности, правительство внесло несколько предложений СНБО по этому вопросу.
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"Эти предложения предусматривают осовременивание пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров. По нашим предварительным подсчетам, средняя пенсия для военнослужащих возрастет на 1,5 тысячи", - отметил Гройсман.
Премьер добавил, что пенсия для людей, которые имеют боевые заслуги, возрастет еще больше.
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- 3 октября Верховная Рада Украины поддержала закон о пенсионной реформе.
- Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе.
- 11 октября пенсионная реформа вступила в силу.
- С 1 октября минимальный размер пенсии вырос до 1452 грн.
- Индексация пенсий будет происходить ежегодно.
- С 1 января 2018 года правительство повысит пенсии военнослужащим.
- По данным социологов, вопросы пенсий попали в список самых актуальных проблем украинцев.
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