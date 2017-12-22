Гипнотизер из США помогает клиентам вспомнить ключи от биткоин-кошельков. За биткоины

22 декабря, 2017, 10:26

Профессиональный гипнотизер из Южной Каролины Джейсон Миллер предлагает услуги по восстановлению доступа к криптовалютным хранилищам - если вы вдруг забыли свой ключ от "виртуального золота"

Об этом сообщает Fortune.

Миллер предлагает услуги тем, кто так или иначе забыл или потерял пароль от криптовалютного кошелька. При этом цена вопроса – 1 биткоин + 5% от суммы, что хранится в кошельке.

"Я разработал методику, которая может помочь людям погрузиться в свои старые воспоминания или увидеть вещи, спрятанные ими ранее в надежном месте", - говорит Джейсон Миллер.

По словам специалиста, который работает в Центре гипноза Гринвилла, это лишь одна из его клиники. Также он обещает предоставить людям доступ к воспоминаниям из прошлой жизни и преодолеть стресс.

И это работает – ежегодно в клинику приезжают сотни клиентов. Для тех же, кто не может приехать, Миллер проводит сеансы по Skype. Для этого нужно иметь собственную программу, качественную веб-камеру и свободно разговаривать на английском языке.

Как утверждает гипнотизер, для восстановления памяти хватит трех сеансов и дает 100% гарантии, поэтому готов получить 5% от суммы в криптокошельке сразу после восстановления доступа, однако 1 BTC придется заплатить еще до первого сеанса, а это около $18 тысяч.

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