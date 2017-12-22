Гипнотизер из США помогает клиентам вспомнить ключи от биткоин-кошельков. За биткоины
Об этом сообщает Fortune.
Миллер предлагает услуги тем, кто так или иначе забыл или потерял пароль от криптовалютного кошелька. При этом цена вопроса – 1 биткоин + 5% от суммы, что хранится в кошельке.
"Я разработал методику, которая может помочь людям погрузиться в свои старые воспоминания или увидеть вещи, спрятанные ими ранее в надежном месте", - говорит Джейсон Миллер.
По словам специалиста, который работает в Центре гипноза Гринвилла, это лишь одна из его клиники. Также он обещает предоставить людям доступ к воспоминаниям из прошлой жизни и преодолеть стресс.
И это работает – ежегодно в клинику приезжают сотни клиентов. Для тех же, кто не может приехать, Миллер проводит сеансы по Skype. Для этого нужно иметь собственную программу, качественную веб-камеру и свободно разговаривать на английском языке.
Как утверждает гипнотизер, для восстановления памяти хватит трех сеансов и дает 100% гарантии, поэтому готов получить 5% от суммы в криптокошельке сразу после восстановления доступа, однако 1 BTC придется заплатить еще до первого сеанса, а это около $18 тысяч.
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