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Грузин с дипломатическим паспортом пытался ввезти в Украину 45 ящиков с сигаретами

Во время обысков пограничники обнаружили у мужчины 45 ящиков сигарет и дипломатический паспорт

Об этом сообщает Госпогранслужба на странице в Facebook.

Контрабандиста задержали при пересечении пропускного пункта "Ужгород". Во время осуществления пограничного контроля его автомобиля среагировала служебная собака. Это дало основание для углубленной проверки автомобиля.

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При осмотре транспортного средства обнаружили 21 сумку различных размеров, в которых спрятали несколько десятков ящиков с сигаретами.

Нелегально через границу значительную партию сигарет пытался провезти гражданин Грузии с дипломатическим паспортом. Сейчас устанавливают стоимость контрабанды.

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