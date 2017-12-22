Грузин с дипломатическим паспортом пытался ввезти в Украину 45 ящиков с сигаретами
22 декабря, 2017, 11:12
Во время обысков пограничники обнаружили у мужчины 45 ящиков сигарет и дипломатический паспорт
Об этом сообщает Госпогранслужба на странице в Facebook.
Контрабандиста задержали при пересечении пропускного пункта "Ужгород". Во время осуществления пограничного контроля его автомобиля среагировала служебная собака. Это дало основание для углубленной проверки автомобиля.
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При осмотре транспортного средства обнаружили 21 сумку различных размеров, в которых спрятали несколько десятков ящиков с сигаретами.
Нелегально через границу значительную партию сигарет пытался провезти гражданин Грузии с дипломатическим паспортом. Сейчас устанавливают стоимость контрабанды.
- Недавно на Закарпатье таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет.
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