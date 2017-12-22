Гройсман заявляет, что его переводчик не смог собрать разведывательные данные для России

22 декабря, 2017, 11:28

Переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов, которого задержали за передачу России служебной информации, не имел доступа к государственной тайне

Об этом заявил Гройсман на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Эспрессо.TV.

"У него не было никакого доступа к государственной тайне, поэтому серьезных потерь мы не получили. Ни утечки, даже намека на утечку информации не было", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в спецслужбах не один месяц знали, что Ежов работает на спецслужбы России.

"Он прошел долгий служебный путь. Это кадровый сотрудник МИД, работал в дипломатическом представительстве за рубежом, в Администрации президента, Кабмине", - рассказал Гройсман.

Также премьер-министр рассказал, что Ежов занимался организацией официальных событий, встреч и переводами.