Гройсман заявляет, что его переводчик не смог собрать разведывательные данные для России
22 декабря, 2017, 11:28
Переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов, которого задержали за передачу России служебной информации, не имел доступа к государственной тайне
Об этом заявил Гройсман на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Эспрессо.TV.
"У него не было никакого доступа к государственной тайне, поэтому серьезных потерь мы не получили. Ни утечки, даже намека на утечку информации не было", - подчеркнул премьер-министр.
Он отметил, что в спецслужбах не один месяц знали, что Ежов работает на спецслужбы России.
"Он прошел долгий служебный путь. Это кадровый сотрудник МИД, работал в дипломатическом представительстве за рубежом, в Администрации президента, Кабмине", - рассказал Гройсман.
Также премьер-министр рассказал, что Ежов занимался организацией официальных событий, встреч и переводами.
- Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Ежова.
- Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессионализм и бдительность.
- Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы России за несколько месяцев до задержания.
- Ежов сообщал российским разведчикам сведения о зарубежных поездках и переговорах главы правительства.
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