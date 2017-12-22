Гройсман рассказал, когда гривня окрепнет
22 декабря, 2017, 18:02
Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает стабилизации курса гривни в январе 2018 года
Об этом глава правительства заявил во время итоговой пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Колебания курса имеют абсолютно сезонный характер, в декабре всегда так. В январе происходит стабилизация", - сказал Гройсман.
По поводу заложенного в бюджете на 2018 год курса 30,1 грн/долл., Гройсман подчеркнул, что это лишь прогноз, который не обязательно сбудется.
"На сегодня нет оснований говорить о том, что мы ожидаем любые серьезные колебания. Объективные обстоятельства отсутствуют", - сказал Гройсман.
- Напомним, в течение недели с 11 по 15 декабря гривня подешевела по отношению к доллару с 27,11 грн/долл. до 27,41 грн/долл.
- В течение следующей недели до 22 декабря гривня подешевела до 27,86 грн/долл., 33,03 грн/евро и 0,475 грн/руб.
- 18 декабря НБУ продал с аукциона $75,2 млн, чтобы удержать курс гривни, а 22 декабря - еще $43 млн.
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