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Гройсман рассказал, когда гривня окрепнет

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает стабилизации курса гривни в январе 2018 года

Об этом глава правительства заявил во время итоговой пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Колебания курса имеют абсолютно сезонный характер, в декабре всегда так. В январе происходит стабилизация", - сказал Гройсман.

По поводу заложенного в бюджете на 2018 год курса 30,1 грн/долл., Гройсман подчеркнул, что это лишь прогноз, который не обязательно сбудется.

"На сегодня нет оснований говорить о том, что мы ожидаем любые серьезные колебания. Объективные обстоятельства отсутствуют", - сказал Гройсман.

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