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Гройсман намекнул Луценко и Данилюку, чтобы они прекращали воевать

Министр финансов Александр Данилюк и генпрокурор Юрий Луценко должны прекратить конфликт между своими ведомствами

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Еспресо.TV.

Он ответил на вопрос по поводу того, может ли на сотрудничество Украины с МВФ влиять конфликт между Министерством финансов и Генпрокуратурой.

"Я не думаю, что взаимоотношения двух должностных лиц могут влиять на взаимодействие большого 45-миллионного государства с нашими международными партнерами", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, война между государственными институтами должна прекратиться, а чиновники должны вернуться к выполнению своих задач.

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