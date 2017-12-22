Гройсман намекнул Луценко и Данилюку, чтобы они прекращали воевать
22 декабря, 2017, 16:20
Министр финансов Александр Данилюк и генпрокурор Юрий Луценко должны прекратить конфликт между своими ведомствами
Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Еспресо.TV.
Он ответил на вопрос по поводу того, может ли на сотрудничество Украины с МВФ влиять конфликт между Министерством финансов и Генпрокуратурой.
"Я не думаю, что взаимоотношения двух должностных лиц могут влиять на взаимодействие большого 45-миллионного государства с нашими международными партнерами", - подчеркнул Гройсман.
По его словам, война между государственными институтами должна прекратиться, а чиновники должны вернуться к выполнению своих задач.
- 21 декабря Данилюк заявил, что требует отставки Луценко из-за расследования дел, связанных с экс-владельцами "Приватбанка".
- Луценко, в свою очередь, заявил, что требование Данилюка о его отставке является попыткой избежать уголовной ответственности.
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