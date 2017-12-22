Госбюджет-2018 уже отправили на подпись Порошенко

22 декабря, 2017, 10:52

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал проект закона №7000 о государственном бюджете Украины на 2018 год

Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.

Теперь соответствующий документ должен подписать президент Петр Порошенко.

Отметим, в правительстве бюджет-2018 называют бюджетом экономического роста и прогнозируют увеличение доходов с нынешних 974 млрд грн до 1155 млрд грн, в 2018 году. Рост заложен на уровне 3% (в текущем году - 2%).

Предполагается снижение инфляции с нынешних 11,2% до 9% в следующем году. Правительство планирует увеличить украинский экспорт с $50,7 млрд до $55,7 млрд.

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