Госбюджет-2018 уже отправили на подпись Порошенко
22 декабря, 2017, 10:52
Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал проект закона №7000 о государственном бюджете Украины на 2018 год
Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.
Теперь соответствующий документ должен подписать президент Петр Порошенко.
Отметим, в правительстве бюджет-2018 называют бюджетом экономического роста и прогнозируют увеличение доходов с нынешних 974 млрд грн до 1155 млрд грн, в 2018 году. Рост заложен на уровне 3% (в текущем году - 2%).
Предполагается снижение инфляции с нынешних 11,2% до 9% в следующем году. Правительство планирует увеличить украинский экспорт с $50,7 млрд до $55,7 млрд.
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- Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла проект государственного бюджета Украины на 2018 год.
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