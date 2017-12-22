Главой наблюдательного совета "Нафтогаза" избрали гражданку Британии

22 декабря, 2017, 21:24

Главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на первом официальном заседании совета была избрана Клэр Споттисвуд

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Кроме того, по словам источников, должность заместителя главы наблюдательного совета досталась Владимиру Демчишину. Стоит отметить, что Споттисвуд имеет многолетний опыт в нефтегазовом секторе, в 1993-1998 годах она работала в национальном регуляторе Великобритании.

Некоторые британские СМИ приписывают ей значительную роль в создании конкурентного рынка газа в Великобритании.

Ранее сообщалось о заявлении главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, что новый наблюдательный совет проголосовал по поводу аудитора на своем первом официальном заседании.

"Сегодня на самом деле еще одно положительное событие, кроме Стокгольма, сегодня было проведено первое официальное заседание наблюдательного совета, где был избран глава и был проголосован первый вопрос по выбору аудитора НАК "Нафтогаз Украины", - заявил Коболев.

22 декабря "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против российского "Газпрома" по всем спорным вопросам по контракту на поставку газа. Стокгольмский суд снизил цену газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 27,4% - до $352 с $485 за 1 тыс. кубометров.

По подсчетам экспертов, такое решение сэкономит Украине $45 млрд.