Экс-военного ВСУ посадили на 14 лет за сотрудничество со спецслужбами России

22 декабря, 2017, 12:45

Майора Вооруженных сил Украины в запасе приговорили к 14 годам заключения за сотрудничество с российскими спецслужбами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

После увольнения из армии мужчина выехал на постоянное место жительства в Москву, где его завербовал представитель Генштаба ВС России, знакомый со времен совместной учебы в военном вузе. По заданию российского куратора майор вернулся в Украину для сбора данных о военных подразделениях в районе проведения антитеррористической операции.

После возвращения в Украину агент пытался завербовать одного из старших офицеров оперативного командования ВСУ, предложив ему за деньги передавать информацию. После встречи офицер сразу обратился в СБУ и руководство с информацией о попытке вербовки.

Агент организовал общение украинского офицера с представителем российской военной разведки по электронной почте. В октябре 2016 года контрразведчики задержали предателя в Ровно во время получения им "документов", в которых, по его убеждению, находилась тайная военная информация.

Российский куратор агента рассчитывал на материалы о подразделениях украинской армии, дислоцированных вблизи Мариуполя. Корецкий районный суд Сумской области признал экс-военного ВСУ виновным в преступлении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.