Две известные в Украине сети АЗС сговорились, чтобы стремительно повысить цены на бензин, - АМКУ

22 декабря, 2017, 11:58

Антимонопольный комитет начал расследование по подозрению в сговоре сети автозаправочных станций ОККО и WOG

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Во время исследования ценовой ситуации на рынках светлых нефтепродуктов, в частности относительно стремительного роста розничных цен, были выявлены факты одномоментного установления и поддержания розничных цен на бензины и дизельное топливо на одинаковом уровне в ОККО и WOG.

Отмечается, что в течение 2017 года АМКУ зафиксировал более 10 таких случаев, что может быть обусловлено участниками рынка антиконкурентных согласованных действий.

В связи с этим 21 декабря АМКУ начал рассмотрение дела по признакам нарушения ОККО и WOG законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.