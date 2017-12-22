Две известные в Украине сети АЗС сговорились, чтобы стремительно повысить цены на бензин, - АМКУ
22 декабря, 2017, 11:58
Антимонопольный комитет начал расследование по подозрению в сговоре сети автозаправочных станций ОККО и WOG
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Во время исследования ценовой ситуации на рынках светлых нефтепродуктов, в частности относительно стремительного роста розничных цен, были выявлены факты одномоментного установления и поддержания розничных цен на бензины и дизельное топливо на одинаковом уровне в ОККО и WOG.
Отмечается, что в течение 2017 года АМКУ зафиксировал более 10 таких случаев, что может быть обусловлено участниками рынка антиконкурентных согласованных действий.
В связи с этим 21 декабря АМКУ начал рассмотрение дела по признакам нарушения ОККО и WOG законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.
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