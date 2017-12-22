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Биткоин подешевел на $6 тыс. в течение недели

В течение текущей недели стоимость криптовалюты биткоин снизилась почти на треть - с $20 тыс. до около $14 тыс.

Об этом свидетельствуют данные биржи Сoinmarketcap.

Так, в воскресенье, 17 декабря, в полдень биткоин стоил $ 20,09 тыс. После этого криптовалюта дешевела и по состоянию на 11:40 пятницы, 22 декабря курс биткоина составил $ 13,92 тыс.

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Вместе с биткоином дешевели другие криптовалюты. Общая стоимость криптовалютного рынка за день упала с $ 650 млрд до 480 млрд.

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