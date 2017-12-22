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Билл Гейтс стал "тайным Сантой" для случайной девушки - подарил ей гигантского кота

Каждый год пользователи портала Reddit, включая соучредителя Microsoft, играют в "тайного Санту" и анонимно присылают друг другу подарки на Рождество

Об этом сообщает Redditgifts.

Reddit - это развлекательный, новостной онлайновый сервис, а также интернет-сми, где зарегистрированные члены общины могут добавлять свой контент.

В 2013 году к "тайным Сантам" присоединился сооснователь Microsoft Билл Гейтс: сначала он подарил девушке по имени Рейчел маленькую плюшевую корову и книгу National Geographic.

На следующий год он отправил поклоннице актера Тома Хиддлстон шлем Локи (которого тот играет в фильмах по комиксам Marvel). В 2016 году Гейтс подарил консоли Xbox One и Nintendo Classic Edition.

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В 2017 году ему досталась пользовательница Reddit под ником VivetteLLC, которая рассказала в анкете "тайного Санты" о большой любви к котам. Поэтому Гейтс подарил ей "самого большого кота, которого смог найти" - 13-килограммовую плюшевую игрушку Пушину, персонажа книжек и стикеров на Фейсбуке.

Также VivetteLLC получила сертификаты о пожертвованиях на благотворительность от ее имени на сумму 750 долларов. Это традиция соучредителя Microsoft: каждый год он делает взносы на тех, кто ему попался на Reddit.

Несмотря на анонимность "тайного Санты", Гейтс подтвердил с помощью фото, что подарок действительно от него.

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Среди других подарков от Гейтса были:

- Книга о приютах для кошек с запиской внутри;

- книга о том, как запустить свой стартап;

- снежный шар с игрушечным котенком внутри;

- японская кукла Дарума;

- футболка ее любимой рок-группы;

- сувениры, связанные с сериалом "Доктор Кто";

- свиток с картой Скайрима из игры The Elder Scrolls V: Skyrim;

- сертификат на 150 долларов в магазин одежды.

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