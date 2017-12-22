Билл Гейтс стал "тайным Сантой" для случайной девушки - подарил ей гигантского кота
Об этом сообщает Redditgifts.
Reddit - это развлекательный, новостной онлайновый сервис, а также интернет-сми, где зарегистрированные члены общины могут добавлять свой контент.
В 2013 году к "тайным Сантам" присоединился сооснователь Microsoft Билл Гейтс: сначала он подарил девушке по имени Рейчел маленькую плюшевую корову и книгу National Geographic.
На следующий год он отправил поклоннице актера Тома Хиддлстон шлем Локи (которого тот играет в фильмах по комиксам Marvel). В 2016 году Гейтс подарил консоли Xbox One и Nintendo Classic Edition.
В 2017 году ему досталась пользовательница Reddit под ником VivetteLLC, которая рассказала в анкете "тайного Санты" о большой любви к котам. Поэтому Гейтс подарил ей "самого большого кота, которого смог найти" - 13-килограммовую плюшевую игрушку Пушину, персонажа книжек и стикеров на Фейсбуке.
Также VivetteLLC получила сертификаты о пожертвованиях на благотворительность от ее имени на сумму 750 долларов. Это традиция соучредителя Microsoft: каждый год он делает взносы на тех, кто ему попался на Reddit.
Несмотря на анонимность "тайного Санты", Гейтс подтвердил с помощью фото, что подарок действительно от него.
Читайте также: Дед Мороз существует? Как правильно сказать ребенку правду и не стать лжецом в его глазах
Среди других подарков от Гейтса были:
- Книга о приютах для кошек с запиской внутри;
- книга о том, как запустить свой стартап;
- снежный шар с игрушечным котенком внутри;
- японская кукла Дарума;
- футболка ее любимой рок-группы;
- сувениры, связанные с сериалом "Доктор Кто";
- свиток с картой Скайрима из игры The Elder Scrolls V: Skyrim;
- сертификат на 150 долларов в магазин одежды.
Читайте также: Что подарить на праздники. Подарки до 500 грн от украинских производителей
- Главная елка Рима, установление которой стоило городскому бюджету 50 тысяч евро, стала предметом насмешек среди местных жителей и гостей.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха