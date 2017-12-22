Болгарская авиакомпания открывает рейсы из Софии в Одессу

Об этом сообщает болгарское издание Novinite.

Полеты запланированы дважды в неделю - в пятницу и воскресенье. Время полета - 1 час 20 минут. Вылет из Софии запланирован в 19.05, прибытие в Одессу - в 20.30. Вылет из Одессы - в 21.20, прилет в Софию в 22.40.

На маршруте будут работать лайнеры бразильского производства Embraer E190.

Инициатива открытия новой воздушной линии принадлежит вице-премьеру Болгарии Валерию Симеонову, который намерен принять участие в первом полете на главе правительственной делегации.

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Цель открытия новой линии - обеспечить представителям болгарской диаспоры возможность скорой поездки на историческую родину. Кроме того, в руководстве авиапредприятия надеются на востребованность направлений у украинцев, которые смогут быстро добраться до всемирно известных черноморских здравниц Болгарии.

Bulgaria Air - флагман гражданской авиации Болгарии, ориентированный на выполнение рейсов на короткие и средние дистанции в страны Европы, РФ и государства Ближнего Востока.

Флот авиапредприятия насчитывает 10 самолетов (пять "Эйрбас", четыре "Эмбраера" и один "Avro" в компоновке "бизнес-джет"). Вместительность указанных машин - от 26 до 140 кресел.

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