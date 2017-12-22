Бежать из Советского Союза в место мечты. Группа "Антитела" сняла короткометражку к новой песне

22 декабря, 2017, 15:37

В новом клипе группа “Антитела” рассказывает историю, взятую из жизни Станислава Курилова, который рискнул сбежать из СССР

Видео группа опубликовала на YouTube-канале.

Станислав Курилов, который вдохновил бенд на новую песню и клип, решился на очень смелый поступок. 13 декабря 1974 года ученый-океанолог решил прыгнуть с пассажирского корабля в Тихом океане. Он мечтал убежать из Советского Союза, поэтому три дня и три ночи он плыл к Филиппинским островам. Мужчина в одиночку преодолел более ста километров.

По словам фронтмена группы Тараса Тополи, он увидел в этой истории свою страну и украинцев, которые с титаническими усилиями пытаются вырваться из тоталитарного прошлого и избавиться от всех его фантомов.

Съемки клипа на новый трек TDME группы "Антитела" проходили в суровых условиях: им пришлось плавать в холодной воде, температура которой не превышала +5 грдусов по Цельсию. Роль Курилова вызвался сыграть многократный чемпион мира, известный украинский пловец Олег Лисогор. Пловцу очень понравилась идея клипа, поэтому он сразу согласился повторить подвиг главного героя.

"Мы просто плавали в ледяном море! Я обычно окунаюсь на Крещение, но в практике такого закаливания нет. По сюжету, нам пришлось не только окунуться, поплавать, но и полежать в холодной воде около 20 минут. Кроме того, во все съемочные дни был резкий пронизывающий ветер, руки буквально леденели", - рассказал Олег Лисогор.

В общем на съемку клипа группы нужно было три месяца, и они смогли справиться всего за три недели.