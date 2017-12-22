Белорусский банк хочет купить украинскую дочку "Сбербанка"
22 декабря, 2017, 07:27
Белорусский "Паритетбанк" подал пакет документов в НБУ для приобретения украинского подразделения российского "Сбербанка" - ПАО "Сбербанк"
Об этом сообщает пресс-служба "Паритетбанка".
Белорусский банк хочет приобрести 100% акций ПАО "Сбербанк" в Украине.
Решение о покупке украинской "дочки" "Сбербанка" было принято 21 декабря наблюдательным советом ОАО "Паритетбанк" по итогам анализа возможных путей развития банка.
"Руководство ОАО "Паритетбанк" высоко оценивает потенциал ПАО "Сбербанк" (Украина) в контексте целей и задач, которые стоят перед менеджментом развития банковского бизнеса", - отмечают в банке.
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