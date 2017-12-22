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Аэропорт "Борисполь" закрыли: самолет сошел с посадочной полосы, - пассажиры

Из-за инцидента с белорусским самолетом Международный аэропорт "Борисполь" временно закрыли

Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на информацию очевидцев.

Аэропорт временно закрыли, потому что один из самолетов сошел с посадочной полосы. Инциндент произошел с самолетом белорусской авиакомпании "Белавиа".

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Пока пресс-служба аэропорта не комментирует ситуацию, пообещав опубликовать более подробную информацию в Facebook.

 

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