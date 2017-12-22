Аэропорт "Борисполь" закрыли: самолет сошел с посадочной полосы, - пассажиры
22 декабря, 2017, 11:30
Из-за инцидента с белорусским самолетом Международный аэропорт "Борисполь" временно закрыли
Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на информацию очевидцев.
Аэропорт временно закрыли, потому что один из самолетов сошел с посадочной полосы. Инциндент произошел с самолетом белорусской авиакомпании "Белавиа".
Пока пресс-служба аэропорта не комментирует ситуацию, пообещав опубликовать более подробную информацию в Facebook.
- В понедельник, 18 декабря, аэропорт "Борисполь" начал принимать часть рейсов из "Жулян" из-за непогоды.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха